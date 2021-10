Werken in Brussel loont: waarom de lonen er gemiddeld hoger liggen dan in Vlaanderen

JobatLonen vergelijken, het is een natuurlijke reflex. Daarbij moet je niet alleen kijken naar de job zelf, ook naar de locatie van het bedrijf. Wie in de buurt van Brussel werkt, mag zich aan een hoger gemiddeld bruto maandloon verwachten. Daarnaast krijg je er gemiddeld meer vakantiedagen én meer extralegale voordelen dan in Vlaanderen. Jobat.be zoekt uit waar dat verschil vandaan komt.

De Belgische lonen gaan overal in stijgende lijn. Toch verschilt het gemiddeld brutoloon nog altijd doorheen het land. Brussel blijkt in theorie de beste plaats om te werken. Bedrijven gevestigd in de hoofdstad betalen hun personeel het meest, zo toont het Jobat Salarisrapport 2021. Het gemiddelde loon van 4.533 euro bruto per maand is er veruit het hoogste in ons land. In vergelijking met Vlaams-Brabant, waar het gemiddelde loon momenteel het laagst ligt, bedraagt het verschil maar liefst 32%. In Brussel krijg je gemiddeld ook meer vakantiedagen: 30 ten opzichte van 27 in Vlaanderen. Maar ook wat extralegale voordelen betreft, staan werknemers er in Brussel het beste voor. Ze ontvangen gemiddeld 7,64 voordelen, waar je er in Vlaanderen maar 6,28 krijgt.

Grote bedrijven

Gemiddeld bedraagt het bruto maandloon in Vlaanderen 3.650 euro, of 883 euro minder dan in Brussel. Ook bedrijven gevestigd in de arrondissementen die aan de hoofdstad grenzen betalen over het algemeen hogere lonen uit dan in Vlaanderen het geval is. Taalpremies kunnen dat nog aandikken. Trouwens: het gaat hier om de lonen van mensen die in Brussel werken, maar daarom niet allemaal in het gewest wonen.

Voor alle duidelijkheid: de cijfers geven het gemiddelde loon weer. Het betekent dus niet dat je als individu voor dezelfde job automatisch meer zou verdienen in en rond de hoofdstad. Maar hoe komt het dan dat het gemiddelde hoger ligt? Het verschil heeft vooral te maken met de specifieke omstandigheden. In Brussel bevinden zich heel wat grote bedrijven en organisaties, denk bijvoorbeeld aan de EU. Ook kaderleden en ambtenaren zijn er goed vertegenwoordigd. Omdat die gemiddeld meer verdienen dan bedienden en arbeiders, loopt het gemiddelde loon in Brussel hoger op. Verder telt Brussel veel overheidsinstellingen en bedrijfshoofdkwartieren, waar de salarissen automatisch hoger liggen.

De gemiddelde lonen worden ook vertekend door hoge uitschieters, met name bij grote bedrijven en overheidsinstellingen. En ook die zijn in Brussel meer aanwezig dan elders. Dat hogere lonen niet automatisch voor meer professioneel geluk zorgen, bewijzen andere cijfers uit het Salarisrapport van Jobat. Daar zit het Brussels gewest op hetzelfde niveau als de andere provincies.

