Werken als bewakingsagent: dit zijn jouw taken (en het loon)

Verkeer je in goede conditie en kan je tegen een stootje? Bewaar je in elke situatie de controle, maar raak je wel lichtelijk in paniek bij de gedachte aan een 9-to-5-kantoorjob? Misschien is een baan in de bewaking dan wel op je lijf geschreven. Jobat.be belicht het wat en hoe van een job in deze sector.

Niet voor watjes

Er bestaat momenteel een grote nood aan bekwame bewakingsagenten. De functie kreeg zelfs een plek op de knelpuntberoepenlijst 2021 van VDAB. In de periode oktober 2020 – september 2021 ontving de dienst voor arbeidsbemiddeling maar liefst 1.851 vacatures, waarvan er eind september nog 487 open stonden. Het probleem met het invullen van de vacatures is vooral kwalitatief: te weinig geïnteresseerden beschikken over de juiste competenties en attesten. Daarenboven schrikt het onregelmatige werkrooster heel wat kandidaten af. Je werkt immers vaak ’s avonds, ’s nachts en in het weekend, in een volcontinu regime. Daar komt bij dat het beroep niet zonder risico is. Ook daar bedanken veel werkzoekenden voor.

Betrouwbaar en hulpvaardig

Een bewakingsagent houdt een oogje in het zeil op het werkterrein, dat kan gaan van een bedrijf of een publiek evenement tot een luchthaven, en beschermt er eigendommen en/of personen. Waakzaamheid is dus een eerste onmisbare eigenschap. Je dient uiterst alert te zijn en iedere verdachte situatie meteen te herkennen en adequaat te reageren in geval van een crisis of conflict. Uiteraard moet je als bewakingsagent zelf 100% betrouwbaar zijn, teneinde een vertrouwensband op te bouwen met je werkgever. Je moet je verder behulpzaam opstellen, want je rol bestaat vaak voor een stuk uit het ontvangen van mensen. Maar je dient hen tegelijk de regels te laten volgen. Goed kunnen communiceren en een dosis diplomatie zijn dus zeker meegenomen.

Vereiste diploma’s

Het profiel van een bewakingsagent vraagt naast flexibiliteit en discipline ook om een zekere maturiteit. Dit maakt dat schoolverlaters die willen instromen via de Se-n-Se-opleiding (7de jaar) Integrale Veiligheid zich vaak extra zullen moeten bewijzen. Daarnaast is talenkennis veelal een vereiste, met name in Brussel, en sommige werknemers verlangen een professionele bachelor. Maar je zal in de eerste plaats een aantal psychotechnische proeven tot een goed einde moeten brengen, een veiligheidsonderzoek moeten doorstaan én het algemeen bekwaamheidsattest moeten voorleggen. De opleiding om dit te bemachtigen duurt 137 uur en bestaat uit twee blokken die je afrondt met een geslaagd Selor-examen.

Van conciërge tot cipier

Je hebt in de bewaking nog andere mogelijkheden dan een job als bewakingsagent. Zo kan je mogelijk aan de slag als brand- en veiligheidswacht. Je focust dan naast de algemene beveiliging van een bedrijf of evenement op brandpreventie en voert daartoe controles uit. Je kan een beginnende brand bestrijden en weet hoe een locatie te evacueren. Maar ook bij de brandweer zelf, de politie, of bij defensie vind je een scala aan beveiligingsjobs. Een andere optie is een baan als cipier in de gevangenis. Mag het potentiële actiegehalte wat minder, kan je dan weer solliciteren voor een job als parkeerwachter of conciërge.

Hoeveel verdien je als bewakingsagent?

Het loon van professionals in de bewaking is vastgelegd in cao’s van paritair comité 317 en is opgedeeld in zestien loonschalen. Het basis uurloon bedraagt zo net iets meer dan 14 euro bruto voor een ‘statisch agent’ (april 2020), terwijl wie het schopt tot brigadier ruim 18 euro bruto per uur verdient. Dit inkomen zie je aangevuld met een rits premies. Denk aan een buitengewone vakantietoelage of een premie indien je een wapen moet gebruiken, met een persoonlijke hond werkt of waardevolle goederen vervoert. Nacht- of weekendwerk geeft ook recht op een aanzienlijke toeslag, net als werken tijdens een feestdag of stand-by staan. Verder mag je rekenen op voordelen zoals maaltijdcheques of een hospitalisatieverzekering. Lees hier meer over het loon van een bewakingsagent.

