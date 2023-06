“Werd dat in die tijd niet gebracht?” Weerman Frank wordt 50 en overloopt samen met ons zijn geboortekrant

HLN ShopAls we het hadden kunnen voorspellen, zouden we in de HLN-krant van 19 juni 1973 de geboorte van VTM-weerman in wording Frank Duboccage hebben aangekondigd. Bij gebrek aan een degelijke glazen bol is dat helaas niet gelukt, dus werd de krant ingepalmd door ander nieuws. Ter ere van zijn 50ste verjaardag overloopt HLN Shop met weerman Frank het voorpaginanieuws op zijn geboortedag.

Wat valt je op als je de voorpagina van je ‘geboortekrant’ bekijkt?

Frank Duboccage: “Dat de krant toen maar 5 frank kostte! Omgerekend is dat een luttele 12 eurocent. Ook het verouderde taalgebruik en de droge verslaggeving springen in het oog. Maar al bij al lijkt er die dag niets wereldschokkends te zijn gebeurd. Van geen van de nieuwsberichten had ik weet. Ik had liever gehad dat er een gigantische storm was overgetrokken of iets dergelijks.” (lacht)

Welk artikel vind je de dag van vandaag nog herkenbaar?

“Dat inflatie ook toen al de maatschappij beroerde, blijkt uit het bericht ‘Regeringsbeslissing verwacht voor de vakantie: spoorweg wil hoger tarief’. Ze spreken over een noodzakelijke prijsverhoging van 7,25 t.h. tot 14,50 t.h. Enig opzoekwerk leert dat die ‘t.h.’ staat voor ‘ten honderd’. Procent dus. Hoe dan ook vind ik het een goede zaak dat de overheid instaat voor de spoorwegen. Als je ziet hoe het in het Verenigd Koninkrijk na de privatiseringen in de soep draait, lijkt sturing vanuit de regering mij de enige mogelijkheid tot een goed functionerend spoorwegennet.”

“Overigens leek de regering in 1973 nog veel werk te hebben voor ze op zomerreces kon: zo is op de voorpagina van 19 juni ook te lezen dat ze nog een belangrijke cultuurpactwet diende goed te keuren. En ondertussen was Koning Boudewijn blijkbaar ‘in luchtmachtuniform’ op vakantie bij president Tito, meldt het stuk ‘Hartelijk welkom in Joegoslavië’. Het eerste Belgische bezoek aan een communistisch land. Ik vind het toch wat vreemd dan ze zo’n regime dan bleken te steunen, ik kan me niet voorstellen dat Koning Albert of Filip zoiets zou doen. En dan te weten wat er nadien nog allemaal is gebeurd in dat land, dat ik dat heb meegemaakt. Mijn kinderen kennen Joegoslavië waarschijnlijk niet eens meer.”

Volledig scherm De voorpagina van Het Laatste Nieuws exact een halve eeuw geleden, op 19 juni 1973. © HLN Shop

Het hoofdartikel brengt verslag uit omtrent het corruptieschandaal bij de Belgische telefoonmaatschappij RTT, dat in 1973 aan het licht kwam.

“Ik vind het echt schandalig wanneer bepaalde leiders belastinggeld, betaald door gewone mensen die met moeite rondkomen, in hun zak steken. Het blijkt helaas van alle tijden. Ik vraag me vaak af wat zulke machthebbers bezielt. Zijn ze zo geboren, of worden ze corrupt omwille van de macht die ze krijgen? Ik zou nooit CEO willen zijn, dat zit niet in mijn lijf, maar stel dat ik om een of andere bizarre reden toch de vraag zou krijgen om de leiding over te nemen, zou ik dan ook zo worden? Ik geloof dat ik best nog een goede dictator zou kunnen zijn, maar in de praktijk zie je geen enkele ‘goede’ dictator, dus moet ik misschien concluderen dat macht mensen toch verandert.”

Wat is het eerste nieuwsfeit dat je je wel levendig kan herinneren?

“De crash van de challenger in 1986 maakte een diepe indruk op me. Ik weet nog dat ik onderweg was naar de muziekschool op het moment dat het gebeurde. Ik vond het zo erg. Ik heb de beelden heel vaak herbekeken, geen idee waarom. Het greep me echt aan. Hetzelfde met de kernramp in Tsjernobyl een paar maanden nadien. Ik zie weerman Armand Pien daar nog staan, terwijl hij niets mocht vertellen om paniek te vermijden. Als weersvoorspeller is dat voor mij echt absurd.”

Wist je toen al dat je weerman wou worden?

“Dat was van kinds af duidelijk voor mij. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het weer en de voorspellingen daaromtrent!”

Weet je welk weer het was op je geboortedag?

“Dat is mij nooit verteld, en ik betreur het ten diepste dat we daar in ons land daar geen gedetailleerde statistieken over bijhielden. Voor Nederland is het wel bekend: daar was 19 juni 1973 een half bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van 18,6 C° en 12 uren zon. Bij ons zal het daar waarschijnlijk niet veraf hebben gelegen. Vrij warm, droog en zonnig, kortom: mooi weer.”

Zijn er nog dingen die je opmerkelijk vindt aan je geboortekrant?

“Dat er niets vermeld staat over het weer! Werd dat in die tijd niet gebracht in de krant? En verder vooral dat de tijden, op enkele terugkerende thema’s na, toch hard veranderd zijn. Neem nu de rubriek ‘Vrouw en gezin’, zoiets zou vandaag echt niet meer kunnen. Een ander artikel bericht over de koers van de dollar ten opzichte van de mark. Ik herinner me nog al die verschillende munteenheden, en dat de grenzen toen gesloten waren. Om naar Nederland te gaan moest je via een grenscontrole passeren.”

“Ik ben toch dankbaar dat ik Europa zo heb mogen zien groeien, maar óók dat ik niet opgegroeid ben met zo’n verschrikkelijke smartphone. Wij gingen nog buiten spelen en ondernamen tal van activiteiten. Mijn dochters krijg ik daarentegen amper de deur uit. Ik lach er soms mee dat de lucht giftig is: het is mooi weer, maar toch zijn ze uren aan het bellen in plaats van echt af te spreken.”

“Anderzijds was het vroeger een echte uitdaging om naar het buitenland te gaan. Na mijn studies heb ik even in Londen gewerkt, en de enige manier om contact te houden met het thuisfront was via een vaste telefoonlijn. Facetime en co hebben reizen er vandaag stukken makkelijker op gemaakt. Ik ben benieuwd hoe alles verder gaat evolueren.”

Dat brengt ons terug bij het heden: hoe sta je tegenover 50 worden?

“Ik heb daar geen moeite mee. Het plan is om bij wijze van symbolische actie met een groepje vrienden 50 km te gaan lopen. Ik heb ervoor getraind, maar het wordt ongetwijfeld nog spannend!”

