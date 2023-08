Wellnessen voor dummies: vijf topredenen om meteen die sauna in te duiken

HLN ShopBen je geen ervaren wellnesser, dan vraag je je misschien af wat zoveel mensen ertoe verleidt te gaan liggen weken in whirlpools, kneippbaden of stoomcabines. Is dat echt zo heilzaam als wordt beweerd? Speciaal voor groentjes in wellnessland zet HLN Shop een handvol argumenten om het aan den lijve uit te dokteren op een rij.

1. Lichamelijk: weldaad voor je lijf

Wellnessen is gezond, zolang de hygiëne-eisen gerespecteerd blijven en het niet gepaard gaat met het nuttigen van sloten cava of champagne. In een erkend centrum mag je er echter gerust over zijn dat het de hoge kwaliteitsnormen waarborgt en kan je voluit de vruchten plukken die sauna en co met zich meebrengen.

Want de lichamelijke voordelen zijn legio. Zo verbetert wellnessen je bloedcirculatie, vermindert het spierpijn en het risico op een verkoudheid, en slaap je er nadien beter door. Wat opnieuw een hele rits gezondheidsvoordelen met zich meebrengt...

2. Geestelijk: ontstressen

Maar ook je mentale gezondheid vaart wel bij een wellnessbezoek. Het is immers dé ultieme manier om stress van je af te wassen, en (langdurige) stress wordt gelinkt aan een lange lijst kwalen en aandoeningen. Van hoofdpijn en een hoge bloeddruk, tot hart- en vaatziekten en burn-out. Niet voor niets komt je ziekenfonds mogelijk tegemoet in de kosten die je maakt om te gaan relaxen in een wellnesscentrum.

3. Esthetisch: stralend schoon

Nog een prettig voordeel: je krijgt er een stralende huid van en het gaat rimpels tegen. Het warme water doet je hart immers sneller pompen, waardoor de doorbloeding in je lichaam verbetert. Hierdoor verhoogt het zuurstofgehalte in je lijf, wat je huid van binnenuit reinigt. Daarnaast zet de warmte je poriën open, waarna je gaat zweten. Zo verdwijnen afvalstoffen uit je lichaam, net als ziektekiemen.

Een wellnessmoment van tijd tot tijd maakt je dus gezonder én mooier. Zeker als je daarbij kiest voor een instituut met thermaal water recht uit een bron, dat van nature rijk is aan mineralen.

4. Sociaal: echte quality time

Een bezoek aan de wellness is daarnaast het perfecte moment om heerlijk bij te kletsen met een vriendin, of de relatie met je partner te verdiepen. Wanneer je helemaal tot rust bent gekomen, kan je ongeremd genieten van elkaars aanwezigheid zonder stoorzenders of beslommeringen uit het (harde) dagelijkse leven. In de weldadige bubbel van de wellness heb je eindelijk tijd voor elkaar en geniet je met volle teugen van echte quality time.

5. En het is gewoon plezant

Tot slot: los van alle voordelen op sociaal-, esthetisch- en gezondheidsvlak, is wellnessen gewoon leuk. Wat doet je meer relaxen dan je na een drukke week in een stomend warm bad te laten glijden? Je nekspieren los te maken onder een waterval? Of je spieren te laten masseren door een waterstraal? Wellnessen betekent puur genieten. Je laat jezelf van top tot teen verwennen en dat is misschien wel hét belangrijkste argument om die badjas en slippers zo snel mogelijk (even) aan te trekken.



Opgelet. Er is ook één nadeel om rekening mee te houden: een bezoek aan de wellness werkt namelijk zéér verslavend. De kans dat je terug zal willen gaan is dus groot!

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.