Welke verzekeringen moet een huurder afsluiten?

Hoe weet je of je zelf schatten op zolder hebt liggen? 'Stukken van men­sen'-dea­ler Bie Baert deelt haar beste advies

13 april Schat of rommel? Wij doen de test en laten twee stukken door de gloedvolle antiek- en curiosahandelaar Bie Baert van ‘Stukken van Mensen’ schatten. Want hoe weet je of wat je tijdens een uitbarsting van opruimwoede op zolder of in de kelder ook iets waard is? En hoe en waar verkoop je het het best? “Niet alles wat oud is, heeft waarde.”