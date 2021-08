Welke studie geeft het meeste kans op een job? Dit zegt het schoolverlatersrapport

Groeien, JobsDuik je in september weer in de studieboeken, hoop je wellicht dat je toekomstige diploma je helpt bij het vinden van een gepaste job. In de ene beroepscategorie werpen je inspanningen op de schoolbanken al gemakkelijker vruchten af dan in de andere. Maar met welk diploma maak je nu het meeste kans op een baan na afstuderen? Jobat.be klopte met deze vraag aan bij Lindsey Marin, stafmedewerker monitoring bij VDAB.

“In de eerste plaats is het belangrijk dát je een diploma behaalt”, drukt Lindsey Marin ons op het hart. “Het is echt not done om de arbeidsmarkt te betreden zonder minstens een diploma van de derde graad van het secundair. Als schoolverlater heb je nog te weinig bagage, maar met een diploma bewijs je dat je evenwel een goede student bent en over de nodige competenties en discipline beschikt. Ons meest recente schoolverlatersrapport, waarvoor we meer dan 65.000 schoolverlaters een jaar lang volgden, toont aan dat 28,4% van de jongeren zonder enig diploma na een jaar nog steeds werkzoekend is. Rond je het secundair af, daalt dit aandeel tot 11%, terwijl van de groep die een hoger diploma kan voorleggen amper 4,5% na een jaar nog geen job heeft.

Extra jaar studeren werkt

“Hoe hoger je diploma, hoe beter je kansen op de arbeidsmarkt”, vervolgt Marin. “Maar tussen de diploma’s onderling merken we ook belangrijke verschillen. Behaalde je een diploma secundair onderwijs, maakt een specialisatiejaar zo echt het verschil, zeker in het BSO. Van de jongeren die na zes jaar de school de rug toekeren met een getuigschrift secundair onderwijs, blijkt een jaar later nog 17% werkzoekend te zijn. Van wie een zevende jaar volbracht is slechts 11% dan nog op zoek. Deze starters zijn al wat matuurder en hebben via een stage reeds kennis gemaakt met het werk op de vloer, wat een groot voordeel is. In het TSO is 12% van degenen die de school na zes jaar verlaten een jaar na datum nog werkzoekend, tegenover 7% van de afgestudeerden die een Se-n-se (secundair-na-secundair) behaalden.

STEM en zorg onklopbaar

“Verder is het geen goede zaak met een diploma van een doorstroomopleiding de arbeidsmarkt te betreden”, weet Marin. “Dit zijn studies die niet arbeidsmarktgericht zijn, maar die dienen ter voorbereiding op het hoger onderwijs. Denk aan een richting als industriële wetenschappen, waarbij het de bedoeling is om verder te studeren voor bijvoorbeeld burgerlijk ingenieur. Ook met een academische bachelor zijn je kansen kleiner, aangezien het aangewezen is hierna een mastertitel te behalen. Aan de andere kant merken we dat een diploma voor een STEM-richting of zorgopleiding je kansen op een baan te vinden vergroot. Hoewel een hoger STEM- of zorgdiploma opnieuw meer jobkansen creëert dan een dito secundair diploma. Wat STEM betreft had 4% van de hoger gediplomeerden tegenover 10% van de secundaire schoolverlaters een jaar later nog geen werk. Voor zorg waren de cijfers 3% tegenover 10%. In andere opleidingen bleek 6% van de hoger gediplomeerden na een jaar nog werkzoekend te zijn tegenover 13% van wie enkel een secundair diploma bezit. Jaar na jaar zien we dat STEM en zorg het goed doen. En dan vooral de ‘echte’ zorgopleidingen als thuis- en bejaardenzorg en de ‘harde’ STEM-richtingen als bouw en elektromechanica. Creatieve STEM-richtingen zoals grafische opleidingen en audiovisuele technieken sluiten minder goed aan.”

Berekend dromen

“Zorg en STEM doen het zelfs ten tijde van de coronacrisis goed en dat is niet onlogisch”, legt Marin uit. “De vraag naar zorgpersoneel is sinds de crisis nog verder toegenomen en bijna alle beroepen in de knelpuntberoepen top tien zijn technisch. Bij richtingen als hotelmanagement, toerisme en recreatiemanagement en schoonheidsverzorging, die normaal gezien goed aansluiten, heeft de crisis wel een negatieve impact. Maar het is niet omdat zulke richtingen het tijdelijk slecht doen, dat je er niet voor moet kiezen, want de situatie kan snel opnieuw keren. We zien wel dat richtingen die het voordien al moeilijk hadden, zoals artistieke opleidingen en -binnen de wetenschappen- biologie, het er tijdens de crisis zeker niet gemakkelijker op kregen. Ook taalgerelateerde opleidingen scoren traditioneel minder in ons schoolverlatersrapport. Ik wil deze opleidingen in geen geval afraden, want het is enorm belangrijk dat je een studie kiest die je ligt. Ligt je passie toevallig in de theater- of muziekwereld, zijn je kansen om snel een job te vinden die aansluit bij je opleiding een stuk kleiner, maar laat dit je niet ontmoedigen. Als je ergens gebeten door bent, moet je ervoor gaan volgens mij. Weet gewoon dat het waarschijnlijk niet gemakkelijk gaat zijn om werk te vinden en dit een extra inspanning zal vergen. Door dit te beseffen bespaar je jezelf wellicht een hoop frustraties. Kies met je hart, maar ga toch ook na hoe de situatie op de arbeidsmarkt eruit ziet, zodat je weet wat je te wachten staat.”

