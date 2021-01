Welke koffiebonen zijn het lekkerst? Koffiekenner proeft 14 soorten uit de supermarkt

Stoppen met roken uit schrik voor corona? Dit is het advies van de tabacoloog

3 januari Stoppen met roken: het is traditioneel één van de meest gemaakte goede voornemens voor de gezondheid. Maar terwijl in onze buurlanden meer rokers van hun slechte gewoonte af willen omwille van corona, zien tabacologen bij ons eerder het omgekeerde. “Rokers roken vandaag meer dan in normale tijden én ze zijn vaak niet bereid om nu te stoppen”, zegt tabacoloog Els Bosch. Ze legt uit hoe je tóch neen kan zeggen tegen de sigaretten én doorprikt enkele veelgehoorde fabels over (stoppen met) roken.