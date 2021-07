Welke koersfiets past bij jou? En welke is je geld waard? Johan Museeuw doet de test en geeft advies: “Laat fietsenhandelaar lichaamsanalyse doen”

Welke voeding bewaar je in de koelkast en wat zeker niet? Prof schept duidelijk­heid: “Een ei koel bewaren heeft zowel een voor- als een nadeel”

18 juli Komkommers: eruit. Bessen: erin. Eieren: twijfelgeval. Niet alle voedingsmiddelen die we over het algemeen in de koelkast bewaren, horen daar ook effectief thuis. Professor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering (UGent) Frank Devlieghere vergelijkt – letterlijk – appels met peren en helpt ons op weg: wat moeten we – zeker op warme zomerdagen – absoluut in de koelkast bewaren en wat beter niet?