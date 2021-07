Welke granola uit de supermarkt is het gezondst? Diëtiste Sanne Mouha test twaalf merken

HelloFresh? Foodbag? Of toch iets anders? De 6 grootste leveran­ciers van maaltijd­boxen vergeleken

2 maart HelloFresh is een van de grote winnaars van de coronacrisis: het Duitse bedrijf zag zijn omzet in het coronajaar ruimschoots verdubbelen. Maar HelloFresh is niet de enige leverancier van maaltijdboxen. Welke verschillen zitten er tussen leveranciers? En is de ene box zijn geld meer waard dan de andere? Wij keuren de kwaliteit, verpakking en originaliteit van telkens drie gerechten bij de zes grootste aanbieders.