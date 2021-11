Welke gadgets maken je huis veiliger? “Als je niet thuis bent, kan je deze lampen via een app toch aan-en uitzetten”

Hardware InfoDe herfst luidt een lange periode van donkere dagen in en dat zien vooral inbrekers graag gebeuren. Om ongewenst bezoek te vermijden kun je op verschillende tech-gadgets rekenen. Sommige daarvan hebben ook nog andere troeven in petto. Frank Everaardt, hoofdredacteur van Hardware Info , overloopt de interessantste snufjes om je huis mee te beveiligen en verrijken.

Slim slot van Yale

De donkere dagen brengen een stukje gezelligheid met zich mee, maar ook koude vingers. “Een automatisch slot is dan heel fijn. Het bekende slotenmerk Yale Linus, een zustermerk van Litto, heeft een digitaal slot ontwikkeld. Loop je naar de deur met je smartphone op zak, dan gaat je deur automatisch open”, weet Frank Everaardt. “Je kan via de app ook iemand anders toegang geven, zoals je poetshulp of tante, ook al ben je zelf niet thuis. Zij kunnen dan ook automatisch binnenkomen. Het is verder mogelijk om iemand tijdelijk toegang te geven. Een elektricien die je vertrouwt, bijvoorbeeld, of als je een kamer verhuurt aan toeristen. Via de bijhorende app kun je precies zien wie wanneer aanwezig is geweest. Het slot past op alle deuren met een standaardcilinder, behalve indien je een hele oude deur hebt.”

Volledig scherm Yale Linus Silver © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Buitencamera van Arlo

Een buitencamera is heel fijn om te hebben, met oog op mogelijk ongewenst bezoek. Frank Everaardt: “De camera’s van Arlo hebben als voordeel dat ze draadloos zijn. Je kunt ze dus op elke mogelijke plek plaatsen. Het nadeel is wel dat ze werken op een batterij. Je moet ze dus af en toe opladen.”

Volledig scherm Arlo Essential Spotlight White 3-Pack © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zonne-energie

“Arlo biedt echter ook kleine zonnepaneeltjes aan”, vervolgt Everaardt. “Omdat bovengenoemde camera’s best wel zuinig zijn, hoef je ze in combinatie met deze zonnepaneeltjes eigenlijk nooit op te laden.”

Volledig scherm Arlo Essential Solar Panel White © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deurbel met camera van Arlo

“Arlo biedt daarnaast een draadloze deurbel met een camera erin aan”, gaat Frank Everaardt verder. “Zo kun je steeds zien wie je komt bezoeken. De bel weerklinkt niet alleen waar je deurbel geïnstalleerd zit, bij vele mensen in de hal, maar gaat ook af op je telefoon. Ben je dus niet in de buurt, krijg je het signaal toch door op je smartphone én bovendien kun je via de app zien wie er voor de deur staat. Zo kan je ook kiezen om al dan niet open te doen. Het nadeel van zo’n draadloze bel is dat je hem af en toe moet opladen. De zonnepaneeltjes zijn er niet compatibel mee. Je kunt de bel eventueel verbinden met een beltransformator. Als je dat doet, hoef je hem niet meer op te laden. Je krijgt wel een melding wanneer de batterij leeg is, zodat je niet plots zonder deurbel zit.”

Volledig scherm Arlo Essential Wire-Free Video Doorbell Black © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lampen van Philips Hue

“Philips Hue heeft enkele nieuwe lampen geïntroduceerd, die er heel mooi uitzien. Zo is er een lamp met een soort spiraal erin. Het lijkt wel een gloeilamp”, zegt Frank Everaardt. “Je kan de lampen ook buiten ophangen en koppelen aan sensoren. Als iemand langs je huis loopt, dan springen ze meteen aan. Dat doet een dief schrikken en zorgt ervoor dat een eventuele camera ook een beter beeld krijgt. De lampen werken allemaal via hetzelfde systeem. Er is een app om de timing in te stellen. Als je bijvoorbeeld een weekje gaat skiën, kan je doen alsof je thuis bent door de lampen automatisch te laten aan springen. Heel handig allemaal. Met de laatste software kun je alles bovendien koppelen aan Spotify en van je huis een disco maken, of de lampen als een soort kerstverlichting gebruiken. Ideaal voor de feestdagen”, glimlacht de tech-expert.

Volledig scherm Philips Hue Filamentlamp Ambiance Globe E27 White © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Philips Hue Gradient Lightstrip © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Hardware.info.

Hardware.info is een expertensite die technologieproducten en hun prijzen vergelijkt.