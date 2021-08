Welke flessen moet je kopen en hoe bewaar je ze het beste? Onze experts verklappen hoe je succesvol belegt in wijn

Zo verging het Belgische cava- en wijnmakers in Spanje tijdens coronajaar: “Oogst gehalveerd, maar meer genoten van onze omgeving en dochters”

9 mei In België blijft het coronavirus ons leven bepalen, maar hoe is het voor Belgen die in het buitenland leven en werken? De crisis dwong Christopher Heirwegh (43) en Christel Weemaes (36), die vanuit Sitges hun drankenbedrijf ‘Barcelona Brands’ runnen, om eindelijk het leven te leiden waarvoor ze tien jaar geleden naar Spanje verhuisden. "Pas nu vonden we een goede balans tussen privé en werk.”