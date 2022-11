Weinig kans op Apple-deals op Black Friday? Zo scoor je die iPad of Airpods tóch voor een zachtere prijs

REVIEW. Is de iPhone 14 wel 1.019 euro waard?

Met een startprijs van 1.019 euro is de iPhone 14 afgerond twaalf procent duurder dan de iPhone 13 van vorig jaar die startte aan 909 euro. De vraag is dan of Apple de telefoon ook significant beter heeft gemaakt. Op zowat alle vlakken is dat niet het geval, maar onder het onveranderde uiterlijk schuilt een innovatie die op lange termijn vruchten zal afwerpen. Lees er alles over in deze recensie.

23 september