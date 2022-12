Weg met die snor na Movember? Barbier test 7 scheermesjes uit de supermarkt: “Ik krijg er gewoon niets mee af, hoe ik er ook mee over de huid ga”

Hoelang kan je zonder jezelf te wassen? En hoe was je jezelf het best? “Let op met douchegels die te veel schuimen”

Op koude dagen als deze willen we – ondanks de energiecrisis – liefst enkele minuutjes langer onder onze warme douchestraal staan. Maar is het wel nodig om je elke dag te wassen? Hoe vaak was je jezelf het best, en wat gebeurt er als je je te weinig wast? We vroegen het aan dermatoloog Reinhart Speeckaert (UZ Gent). “Een goede graadmeter voor je douchegel: schuimt het? Dan droogt het de huid uit.”

