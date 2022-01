Weet jij welk wasmiddel en -programma het beste resultaat levert? “Alles begint met je was correct te sorteren, en niemand lijkt te weten hoe dat moet”

“Ook nieuwe kleren én alles van wol stop ik altijd eerst in de diepvries”: expert geeft advies om je diepvrie­zer zo efficiënt mogelijk te gebruiken

Is jouw diepvries een chaotische opeenstapeling van onherkenbare restjes die je eigenlijk zou moeten wegsmijten? Dat kan anders. Met het advies van Joke Michiel, gastvrouw en sommelier in sterrenrestaurant Souvenir, gebruik je de diepvries op de meest optimale manier: “Houd een gevuld plastic diepvrieszakje zo diep mogelijk onder water zodat alle zuurstof uit het zakje naar boven verdwijnt. Sluit af et voilà: zo goed als vacuüm.”

5 januari