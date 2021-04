Weerman Frank Duboccage (47) laat in zijn portemonnee kijken: “Ik weet dat mijn geld in goede handen is”

Liliane Saint-Pier­re (72) laat in haar portemon­nee kijken: “Ik heb niks van spaargeld”

16 april Zangeres Liliane Saint-Pierre (72) laat in haar portemonnee én haar ziel kijken. In onze rubriek Centen en percenten vertelt ze openhartig over hoe ze met geld omgaat, waar ze in investeert en welke financiële lessen ze geleerd heeft. “Voor mij is rijkdom iets ánders dan geld.”