“We zien een rechtstreeks verband tussen meer schermgebruik en toename van nekbulten, ook bij adolescenten”: expert legt uit wat je eraan kunt doen

2 op 3 Belgen hebben pijn in rug, gewrichten of geknelde zenuwen: rugspecia­list legt uit hoe je klachten voorkomt en verlicht

Bijna twee op de drie werknemers hebben last van pijnlijke aandoeningen zoals rugpijn, artrose of geknelde zenuwen. Liefst 150.000 mensen zijn daardoor zelfs langere tijd afwezig van het werk. Lieven Danneels, professor bij de vakgroep revalidatiewetenschappen aan de UGent, is gespecialiseerd in rugrevalidatie. Hij vertelt wat je kan doen om rugklachten te voorkomen en verlichten, mét oefeningen. “Bij rugklachten gaat het vooral om goede rughygiëne.”

29 april