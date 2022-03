We ruimen 50 minuten per dag op (en dat maakt ons gelukkig)

De cijfers komen uit een enquête die Camber door iVox liet uitvoeren naar aanleiding van de Home Organizing Week. De woonkamer is de ruimte waar we het liefste schoonmaken. De plek waar we dan weer het meeste tegen opkijken om orde in de chaos te scheppen, is de garage. De jongere generatie geeft aan in actie te schieten voor huisgenoten of bezoek. Vooral mensen met kinderen slaken een zucht van opluchting wanneer alles er weer netjes bijligt. Vrouwen schatten dat ze zo’n 55 minuten per dag in de weer zijn, terwijl mannen het op 46 minuten houden.