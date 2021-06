We lenen meer dan ooit: zoveel betaalt de Belg gemiddeld af

Volgens de notarisbarometer is de gemiddelde prijs van een woning in ons land vorig jaar gestegen met 5,7 procent, naar 276.993 euro. Een logisch gevolg daarvan is dat we ook meer lenen om een huis te kopen, bouwen of te verbouwen. Veel Belgen besteden een groot deel van hun inkomen aan de afbetaling van hun huis. Spaargids.be ging na hoeveel we gemiddeld lenen en afbetalen.

Tijdens het eerste trimester van 2021 doorbrak het gemiddelde bedrag van een lening voor de bouw van een woning de grens van 200.000 euro: met 204.000 euro lag het 36.000 euro, of 21%, boven het gemiddelde van twee jaar eerder. In 2018 was dat nog 169.000 euro, blijkt uit gegevens van de Beroepsvereniging van het Krediet.

Maar ook voor de aankoop van een woning wordt een pak meer geleend dan vroeger. Drie jaar geleden was dat gemiddeld 157.000 euro. Nu al bijna 181.000 euro.

En bij de aankoop van een woning, die gepaard gaat met een renovatie evolueerde het gemiddelde geleende bedrag tussen het eerste trimester van 2018 en begin 2021 van 184.000 euro naar 201.000 euro. Voor loutere renovaties liggen de geleende bedragen lager. Ze stegen van gemiddeld 50.700 euro in 2018 naar 65.700 euro nu.

Per groep

De hoge kredietbedragen vinden we ook terug bij de individuele banken. Bij BNP Paribas Fortis, de marktleider in België voor hypothecaire kredieten, bedroeg het gemiddelde geleende bedrag vorig jaar over alle doeleinden heen 175.800 euro. De kredietnemers kozen ervoor die over gemiddeld 223 maanden (of 18,5 jaar) af te lossen. De gemiddelde maandaflossing kwam uit op 823 euro. Dat kwam neer op 38% van hun beschikbaar inkomen. Gemiddeld leenden de kredietnemers 73% van de waarde van hun pand. Let wel op, om statistische redenen komt de combinatie van een gemiddelde maandaflossing en de gemiddelde afbetalingsduur niet noodzakelijk overeen met het gemiddelde kredietbedrag.

BNP Paribas maakte de berekening ook voor enkele groepen van mensen. Wie jonger was dan 30 jaar leende gemiddeld 201.000 euro en betaalde dat bedrag gemiddeld over ongeveer 23 jaar af. De gemiddelde afbetaling kwam uit op 880 euro, wat 35% van het inkomen betekende.

Bij 55-plussers bedroeg het gemiddeld geleende bedrag nog 191.100 euro. De afbetalingstermijn beliep bijna 10 jaar, het gemiddeld afbetalingsbedrag 842 euro. Gemiddeld leenden ze 49% van de waarde van de woning.

Bij singles weegt de afbetaling het zwaarst door. Zijn leenden gemiddeld 170.400 euro om dit terug te betalen over 231 maanden, ofwel ongeveer 19 jaar. Het gemiddelde bedrag kwam uit op 776 euro of 38% van hun beschikbaar inkomen.

Hoeveel kan je lenen?

Hoeveel leen je nu het best? Het belangrijkste is dat je de afbetalingen vlot aankan. Dat betekent dat je na je afbetaling van je inkomen nog voldoende moet overhouden om behoorlijk te kunnen leven. Neemt de lening een te grote hap uit je budget? Wees dan realistisch en stop je wensen nog wat in de koelkast. Of probeer met de bank een langere afbetalingsduur overeen te komen zodat je maandelijkse lasten lager liggen. Je kan tijdens de looptijd van je lening nog altijd de duurtijd ervan verkorten, verlengen is iets moeilijker.

Hou er ook rekening mee dat de eerste jaren van de lening doorgaans de zwaarste zijn. Je mag verwachten dat je inkomsten in de loop van de jaren toenemen, onder meer als gevolg van de inflatie. De leningslasten liggen daarentegen vast van bij het afsluiten van de lening.

