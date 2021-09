“We hebben onze emoties uitgeschakeld en alles in één keer totaal vernieuwd”: Kathleen (49) en Kris (48) wonen in het huis van haar grootouders

De vijf meest voorkomen­de vormen van oplichting via Instagram: “Mensen staan er niet bij stil dat ook daar criminelen actief zijn”

11:00 Instagram is met meer dan een miljard gebruikers per maand een van de populairste socialemedianetwerken ter wereld. Voor cybercriminelen vormt die massa aan gebruikers een geliefkoosd doelwit. Eddy Willems, expert cybersecurity bij securitybedrijf G DATA, geeft de vijf meest voorkomende vormen van oplichting via Instagram, met telkens zijn beste tips om de val te ontlopen. Hij zoomt ook in op de grootste valkuilen van het vooral bij jongeren immens populaire TikTok.