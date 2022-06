Wat zijn lichtgevende golven? En wanneer maak je het meeste kans om ze te zien?

Wanneer je plots op een warme lente- of zomeravond de schuimkoppen van de golven op magische wijze blauw of groen ziet oplichten, weet dan dat zeevonk voor dit onbedoelde lichtspektakel zorgt. Zeevonk, oftewel Noctiluca scintillans, is een eencellig organisme van amper een millimeter groot dat in onze badplaatsen woont. De naam betekent letterlijk ‘flitsend nachtlichtje’. Hij lijkt op een klein doorzichtig ballonnetje met een staartje dat overdag een zalmroze kleur heeft. Maar ‘s nachts verandert de eencellige onze kustlijn in dus een lichtspektakel.

Dat zeevonk hiertoe in staat is komt door een proces genaamd bioluminescentie. Wanneer jouw voeten een plas zeewater verstoren of de golven beweging veroorzaken schieten een aantal moleculen in actie met als eindresultaat de blauwe vonken. Het doel van de eencellige: vijanden afschrikken (maar onbedoeld toeschouwers lokken). Je zal weliswaar niet elke nacht dit natuurfenomeen kunnen bewonderen. Het Belgische weer bepaald of jij er in slaagt of niet. Het meeste kans op succes heb je tijdens een rustige warme avond. Dan zit de zeevonk in grote getalen in ondiepe locaties. Maar zakt de temperatuur enkele graden of wordt de zee wat ruwer, dan vlucht hij terug naar dieper water. Een aantal lentedagen met maxima rond 25 °C en weinig wind zijn dus ideaal om op de uitkijk te staan voor zeevonk.