'Wat zijn je loonsverwachtingen?' Zo beantwoord je die moeilijke vraag

JobsOm een goede indruk te maken bij een potentiële nieuwe werkgever, pak je het onderwerp loon maar beter kordaat aan. Uiteraard begin je er tijdens een sollicitatiegesprek niet onmiddellijk zelf over, maar je gesprekspartner zal je ongetwijfeld vragen wat je wil verdienen. Je verrast je toekomstige leidinggevende dan best met een weldoordacht antwoord. Jobat.be onderstreept de aandachtspunten.

Zelfverzekerd

Solliciteer je voor een nieuwe job, dien je je af te vragen wat je ermee wilt verdienen. Andere factoren zoals jobinhoud, groeikansen of werk-privébalans zijn misschien ook belangrijk voor je, toch is het cruciaal om op voorhand goed na te denken welk inkomen relevant is voor de functie in kwestie. Zo voorkom je dat je jezelf onrecht aandoet door een te laag loon te aanvaarden. Daarnaast geef je in één klap een professionele en zelfverzekerde indruk.

Online research

Toch zolang je verwachtingen niet te ver afwijken van de realiteit. Om uit te zoeken welk loon marktconform is, bestaan er gelukkig handige online tools, zoals het Salariskompas. Zo ontdek je met enkele muisklikken wat iemand met jouw profiel gemiddeld verdient en heb je een houvast om te gebruiken tijdens je loononderhandeling. Vertel gerust dat je online research hebt gedaan om zo je loonsverwachting te onderbouwen. Dit toont aan dat je goed voorbereid het gesprek bent aangegaan en zet je maturiteit in de verf.

Tip: Bereken hier op voorhand hoeveel je van je brutoloon overhoudt.

Loonvork

In plaats van een concreet bedrag te noemen, kan je grensbedragen aangeven waartussen je hoopt dat je inkomen zal liggen. Zo creëer je meer ruimte om te onderhandelen. Het is belangrijk eerlijk te zijn over je loonsverwachting. Noem geen hoger bedrag gewoon omdat je ervan uitgaat dat je hier na onderhandeling nog een deel van zal moeten afstaan. Door een te hoog bedrag te noemen kan je een slechte indruk maken. Een realistisch en goed gemotiveerd loonvoorstel weten bedrijven daarentegen op prijs te stellen. Ze zullen er dan normaal gezien geen spel van maken om af te dingen tot je ondergrens bereikt is.

Kaderen

Het is dus primordiaal goed te beargumenteren waarom je het genoemde bedrag volgens jou verdient. Verwijs hiervoor onder andere naar je ervaring, leeftijd, opleiding en persoonlijke eigenschappen waarmee je je onderscheidt van de concurrentie. Je huidige loon is enkel van tel indien je solliciteert naar een gelijkaardige functie. Zo niet, doet het er eigenlijk weinig toe. Het komt erop aan dat je voor de beoogde baan een correcte verloning zal krijgen. Zet je een stap terug, motiveer dan goed waarom je bereid bent dit stuk loon op te geven om mogelijk wantrouwen bij de werkgever weg te nemen.

Tip: Hoeveel je verdient, hangt ook af van je sector. Hier liggen de lonen het hoogste.

Tegenvraag

Een andere strategie kan eruit bestaan de werkgever als eerste over de brug te laten komen. Noemt de andere partij eerst een bedrag, kan je alvast geen naïeve indruk maken met een erg afwijkende verwachting. Doe dit door de vraag terug te stellen. In antwoord op ‘wat wil je verdienen’ zeg je dan: ‘Welk loon had u in gedachte voor deze functie?’ Wie weet hoor je wel een hoger bedrag dan je had gehoopt.

Compenseren

Vergeet niet dat ook extralegale voordelen deel uitmaken van je loon. Liggen het loonvoorstel van het bedrijf en je eigen verwachting uiteen of is het gebonden aan barema’s waardoor er weinig te onderhandelen valt? Zet dan in op deze extraatjes om dichter naar elkaar toe te komen. Misschien zit het gewenste loon er dus niet meteen in, maar kan je ter compensatie wel een bedrijfswagen, bonus, groepsverzekering, eigen laptop, extra vakantie of flexibele werkuren uit de brand slepen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: