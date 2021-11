Wat zijn de voor- en nadelen van een job als asbestverwijderaar?

JobatEr zijn zo’n 500 erkende asbestverwijderaars actief in ons land. Zij werken dag in dag uit naarstig verder aan het verwijderen van de schadelijke stof die vorige eeuw in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. Wat zijn de voor- en nadelen (lees: de risico’s) van een job als asbestverwijderaar? En hoe kun je de stap zetten naar deze bijzondere baan? Jobat.be zocht het uit.

Op 22 mei 1967 legde een grote brand de Brusselse grootwarenhuisketen Innovation in de as. Er vielen 251 doden en 62 gewonden. Deze enorme ramp gold als het startschot voor de overheid om meer asbest te gaan gebruiken in gebouwen, aangezien asbest niet brandbaar is. In de loop van de decennia die erop volgden, bleek evenwel dat de massale inzet van asbest allesbehalve een goede zet was op het vlak van gezondheid. De kankerverwekkende stof was ondertussen al in zo’n 3.500 soorten bouwtoepassingen verwerkt.

Toekomstperspectief

De productie van asbest werd in ons land verboden in 1998, waarbij de voorraden nog tot en met 2001 konden worden opgebruikt. Sindsdien wordt jaarlijks massaal asbest verwijderd. Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen zijn weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn. Aan toekomstperspectief dus geen gebrek voor wie de job van asbestverwijderaar overweegt.

Wil jij je inzetten voor een asbestvrije samenleving? Deze bedrijven hebben je hulp nodig

Erkende opleiding van 32 uur

Wie op professionele basis aan asbestverwijdering wil doen, moet daar wettelijk gezien een erkende opleiding voor volgen. Je moet eerst aangeworven worden bij een firma die gespecialiseerd is in asbestverwijdering. Vervolgens moet je de basisopleiding asbest van 32 uur volgen, bij een extern opleidingscentrum. Zo leer je werken met een couveusezak en in een hermetische zone. De wet voorziet ook een verplichte jaarlijkse herhaling van de opleiding. Meer informatie over de opleidingen vind je via de Vereniging Asbestverwijderende Bedrijven (VAB-ABD) en via Tecno Bouw vzw.

Mag je een contract gaan tekenen? Hier sta je best bij stil voor je zomaar toehapt

Risicovol?

Dagelijks gezondheidsbedreigende stoffen verwijderen klinkt misschien niet zo aantrekkelijk. Maar is de job van asbestverwijderaar ook echt gevaarlijk? VAB-ABD somt de pro’s en contra’s op van een baan in de asbestverwijdering.

Voordelen

• Je hebt, volgens het asbestafbouwplan van het Vlaams Gewest, jobzekerheid voor de komende jaren. Asbestverwijderaar staat trouwens ook op de knelpuntberoepenlijst. Check de website van VDAB voor een beroepenfilm waarin een aantal verwijderaars aan het woord komen.

• Je werkt niet op interimbasis, maar krijgt een vast contract.

• Mooi loon in de bouwsector volgens PC 124.

• Er zijn geen specifieke diploma’s nodig voor indiensttreding.

• Er zijn doorgroeimogelijkheden.

• Je werkt in een afwisselende omgeving: industriële sites, openbare gebouwen, privé-opdrachtgevers en particulieren.

• Je verzet gevarieerd werk met telkens nieuwe uitdagingen: je verwijdert niet alleen asbest, maar bouwt ook hermetische zones met hout en plasticfolie, je installeert douches, materiaalsassen, extractoren,…

• Je werkt in een ploeg met collega’s, aangestuurd door een werfleider of projectleider.

• In de hermetische zone werk je gedurende periodes van twee uur, die gevolgd worden door een pauze.

Nadelen/bedenkingen

• De baan kampt met een negatief imago, ook al is dat onterecht. De stof asbest is gevaarlijk, maar asbest verwijderen is dat niet als je het op de juiste manier doet. Veel bouwvakkers worden dagelijks blootgesteld aan hoge concentraties asbest zonder dat ze het weten. Een opgeleid asbestverwijderaar beheerst het risico van asbest. De werkgever zorgt voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, gekeurd materiaal en strikte veiligheidsregels zodat je je werk veilig kan doen. Er gebeuren dagelijkse metingen door een onafhankelijk en erkend labo en er is een nauwgezette controle door de overheid, om ervoor te zorgen dat je niet wordt blootgesteld aan asbest.

• Het is fysiek werk, dat een goede conditie vereist.

• Je mag geen claustrofobie of hoogtevrees hebben.

• Je mag geen baard hebben met oog op de pasvorm van het beschermend masker.

En je loon? Deze factoren bepalen hoeveel je verdient

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Jobat:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.