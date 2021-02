Wat zijn de lekkerste én slechtste barbecuesauzen? Sterrenchef Luc Bellings proeft en oordeelt

Knokke-Heist De beste kaaskroket­ten van de kust proef je vanaf april ook in Knokke: “Per toeval pand ontdekt”

19 februari De beste kaaskroketten van de kust proef je vanaf 1 april ook in Knokke. Fabienne Schroetter (58) opent in de Lippenslaan een vestiging van Madam Kroket - een speciaalzaak in artisanale kroketten. “In de winkel zullen we een 15-tal soorten aanbieden die we dagelijks vers rollen. De garnalen worden met de hand gepeld in het atelier”, zegt Fabienne, die eigenlijk per toeval een zaak opent in Knokke.