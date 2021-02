Wat zijn de gevolgen van één jaar coronacrisis op de arbeidsmarkt? Dit zijn de belangrijkste cijfers

Werkloosheid

Eind december telde Vlaanderen 190.537 niet-werkende werkzoekenden. Dat is een stijging met 6,5% ten opzichte van een jaar eerder. Opgelet: dit gaat niet om de tijdelijk werklozen. Het zal niet verbazen dat die met heel veel zijn. In december waren er in België 367.294 tijdelijk werklozen. Dat is 262,5% meer dan een jaar eerder. Het grootste verschil tekenden we op in mei 2020. Toen waren er 1383,7% meer tijdelijk werklozen dan in mei 2019.

Vacatures

Meer mensen zitten zonder werk en er zijn tegelijk ook minder jobs. In december kreeg de VDAB 18.227 vacatures binnen. Dat zijn er 4% minder dan een jaar eerder. De daling is het sterkst bij de vacatures zonder diplomavereisten of met maximum een diploma 2de graad secundair onderwijs. Daar daalde de vraag met 10,3%.

Collectief ontslag

In België kregen 9.414 werknemers in 2020 te horen dat hun bedrijf een collectief ontslag aankondigt. Voor 6.206 werknemers werd de procedure van het collectief ontslag ook effectief afgerond. Dat zijn er 44% meer dan in 2019.

Faillissementen

Een dalende trend zagen we vorig jaar in het aantal faillissementen. Die strandden in 2020 op 7.203 en dat zijn er 32% minder dan het jaar voordien. De grote verklaring voor deze forse daling ligt uiteraard in de beschermende maatregelen die de overheid nam omwille van de coronacrisis.

De factuur voor de overheid

De overheidsmaatregelen voor steun aan bedrijven en burgers hebben een kostprijs. Volgens de ontwerpbegroting voor 2020 kosten ze allemaal samen 17,5 miljard euro. Daarvan is 12,7 miljard euro voor rekening van de federale overheid. De grootste uitgaveposten zijn de tijdelijke werkloosheid, de provisie voor kosten gelinkt aan corona en het overbruggingsrecht.

Wat na de coronacrisis?

De coronacrisis kan potentieel voor een verlies van 110.000 jobs in 2020 en 2021 zorgen, aldus technologiefederatie Agoria. Voor de coronacrisis zat de vraag naar werknemers in een stijgende lijn. Het goede nieuws is dat de vraag weer bij die evolutie aansluit na 2021. De vraag naar hooggeschoolden zal zelfs nog sneller stijgen.

De technologiefederatie legt deze vaststelling naast de ambitie van de federale regering. Die wil 8 op de 10 Belgen op actieve leeftijd aan het werk tegen 2030. Vlaanderen mikt zelfs op 2025 om dat doel te bereiken. Dat kan volgens Agoria enkel als er 600.000 bijkomende jobs komen bij een jaarlijkse economische groei van gemiddeld 1,5%.

Om de tewerkstelling op te krikken, stelt Agoria enkele maatregelen voor. De activering van de niet-actieve bevolking is daar een van. Ook inzetten op opleiding en bijscholing is cruciaal. Op een digitaliserende arbeidsmarkt stijgt immers de vraag naar hooggeschoolde profielen. Ten slotte wil Agoria ook de toegevoegde waarde van het werk verhogen. Dat wordt omschreven als betekenisvol werk in goede omstandigheden, met het juiste gebruik van technologie om de efficiëntie te verhogen.

