Wat vertelt je stoelgang over je gezondheid? “Uitstelgedrag is één van de belangrijkste redenen waarom zoveel mensen last hebben van constipatie”

"Twee tot vier sneden brood beïnvloe­den je gewicht niet": bakker en diëtiste scheiden 9 feiten van fabels over brood

Waar de ene brood genadeloos schrapt uit het menu, zweert de andere bij zijn dagelijkse sneden brood. Maakt dat brood ons echt dikker, is wit brood zoveel gezonder dan bruin brood en hoe weerspiegelt dat zich in het bakkersaanbod? Bakker Toon De Klerck en diëtiste Sanne Mouha zoeken samen een antwoord op die vragen en scheiden de feiten van de fabels. “Donker brood is vaak gewoon wit brood in vermomming.”

6 juni