Wat vertellen opgezwollen vingers over je gezondheid? Professor legt uit wat je eraan kan doen

Klopt het dat onze eetlust vermindert naarmate we ouder worden? En kunnen we daar iets tegen doen?

Hoe ouder we worden, hoe meer we voor gezondheidsuitdagingen komen te staan. Vaak hoor je dat je eetlust vermindert naarmate je ouder wordt. Iets wat je jezelf waarschijnlijk niét kan voorstellen, want eten is lekker, toch? Klopt het dat die eetlust vermindert en wat veroorzaakt dit dan? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit en diëtiste Sanne Mouha tipt hoe je op oudere leeftijd je voeding best aanpakt.

16:15