Wat verandert er voor je belastingen in 2021? Deze 4 nieuwigheden zijn belangrijk voor werknemers

De belasting op bedrijfswagens stijgt

Gebruik je jouw bedrijfswagen ook voor woon-werkverkeer of privéverplaatsingen? Dan word je belast op dat voordeel. Dat was al langer zo. Maar de belasting wordt voor de meeste automobilisten met een bedrijfswagen groter vanaf dit jaar. De stijging is het grootst voor de meest vervuilende auto’s.

Hoger voordeel voor kinderopvang

Het maximumbedrag per opvangdag en per kind stijgt van 11,20 naar 13 euro. Voorbeelden van die opvang zijn de opvang tijdens de middagpauze op school, naschoolse kinderopvang, activiteiten van jeugdbewegingen, sportkampen… Vanaf 2021 (inkomsten van het jaar 2020) komt daar ook professionele opvang van zieke kinderen bij. In het coronajaar 2020 gingen heel wat jeugdactiviteiten niet door. Toch vroegen sommige ouders het inschrijvingsgeld niet terug uit solidariteit met de organisatoren. Zij hebben toch recht op belastingvermindering, ook al kon hun kind dus niet naar de activiteit.

Fiscale vrijstelling voor extra overuren in cruciale sectoren

Werkte je in het tweede en/of vierde kwartaal van 2020 in een cruciale sector? Dan kon je vrijwillig 120 bijkomende overuren doen, naast het ‘gewone’ aantal overuren dat voor jouw cao geldt. Deed je minder dan 120 extra overuren? Dan mocht je het resterende saldo niet overdragen naar het volgende kwartaal. Voor deze extra overuren kreeg je geen overloon betaald en je kon er ook geen inhaalrust voor nemen. Ze werden dus gewoon aan 100% vergoed. Maar deze bijkomende overuren worden wel fiscaal vrijgesteld. Je brutoloon was dus ook je nettoloon. In het eerste kwartaal van 2021 mag je trouwens weer 120 extra vrijwillige overuren doen.

Geen belasting op thuiswerkvergoeding

Thuiswerk is voor veel werknemers in kantoorfuncties de norm in deze coronatijden. Maar niet iedereen beschikt over een state of the art thuiskantoor. Werkgevers kunnen hun werknemers tijdens de coronacrisis een tijdelijke thuiswerkvergoeding betalen. Deze maandelijkse vergoeding van 129,48 euro dekt de kosten voor klein kantoormateriaal, energie, water, onderhoud, onroerende voorheffing, verzekeringen en meer van dat. Die onkostenvergoeding wordt niet als loon beschouwd en kan dus belastingvrij worden toegekend aan werknemers die van thuis uit werken.

