Wat verandert er in 2022 voor wie een woning koopt of (ver)bouwt?

Heb je plannen om in 2022 een woning te bouwen, te kopen of te renoveren? Dan zijn er zoals elk jaar een aantal wijzigingen waarmee je het best rekening houdt. Zowel op het vlak van normen, premies als verplichtingen verandert er weer heel wat. Bouwsite Livios geeft je alvast een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

1. (VER)KOPEN

• Registratierechten

Schaf je dit jaar een nieuwe woning aan en betreft het je enige en eigen woonst? Dan betaal je daar nog maar 3% registratiebelasting op in plaats van 6%. Als je die woning bovendien ingrijpend energetisch wil renoveren, betaal je zelfs maar 1% registratierechten. Datzelfde tarief geldt als het gaat om de sloop en heropbouw van een verouderde woning. Verkoop je je enige en eigen woning en koop je een andere, dan zal je de al betaalde registratierechten wel niet meer kunnen meenemen. Lees meer over de nieuwe registratierechten.

Koop je in 2022 een tweede, derde,… woning als investering? Dan moet je 12% van de aankoopprijs aan registratiebelasting neertellen in plaats van 10% in 2021. Hetzelfde geldt trouwens voor de aankoopprijs van een bouwgrond.

• Verplichte schatting bij woningaankoop

Ook nieuw vanaf 2022 is dat je verplicht de waarde van jouw nieuwe woning moet laten schatten vooraleer je er een hypothecaire lening voor kan afsluiten. Banken moeten het geleende bedrag voortaan namelijk baseren op de objectieve waarde van de woning, terwijl dat voordien nog op basis van de aankoopprijs was. Bedraagt jouw bod nu meer dan de werkelijke waarde van het huis? Dan kan je maar een deel van het nodige bedrag lenen en moet je zelf met de rest op de proppen komen. Lees meer over de verplichte schatting.

• EPC

Als je een woning of appartement verkoopt, hoort daar ook de overdracht van het energieprestatiecertificaat (EPC) bij. In 2022 moet dat EPC ten laatste zijn opgemaakt in 2019. Bij verhuur mag je het bestaande EPC van maximaal tien jaar oud blijven gebruiken. Ook sinds 1 januari moeten alle appartementsgebouwen met minstens vijftien gebouweenheden beschikken over een EPC van de gemeenschappelijke delen. Zowel residentiële als niet-residentiële ruimtes vallen onder de noemer gebouweenheden.

Opgelet! Vanaf 2023 wil de Vlaamse overheid dat iedereen die een energieverslindende woning koopt, die ook renoveert. Een huis met label E of F moet binnen de vijf jaar opgeknapt worden tot niveau D of beter. Ben je al eigenaar van een woning? Dan heb je tijd tot 2030.

2. (VER)BOUWEN

Ook de EPB-eisen verstrengen opnieuw met het oog op de klimaatdoelstellingen van 2050, en dat voor zowel bouwers als verbouwers. In de tweede helft van 2022 komt er ook een vereenvoudigde renovatiepremie, die de huidige premies zal vervangen.

• Lager S-peil voor nieuwbouw

Ben je van plan dit jaar een nieuwe woning te bouwen? Hou er dan rekening mee dat het S-peil van de bouwschil nog maar S28 mag bedragen in plaats van S31. Haalt jouw nieuwbouw toch maar een energie-efficiëntie tussen de S29 en S31? Dan is het ook voldoende om je E-peil te verlagen naar E25 door een aantal andere energiezuinige maatregelen te treffen (dakisolatie, zonnepanelen,…). In andere gevallen voldoet nog steeds een E-peil van E30.

• Nieuw E-peil voor ingrijpende energetische renovatie

Het E-peil verstrengt wel als je jouw woning dit jaar aan een ingrijpende energetische renovatie onderwerpt. Als je je bouwaanvraag daarvoor indient in 2022, dan moet je woning na de werken minstens een E-peil van E60 behalen in plaats van E70.

• Vereenvoudigde renovatiepremie

Wie renoveert, kan ook op een heel aantal premies rekenen voor isolatie, nieuwe ramen, hernieuwbare energie,... Maar om dat systeem makkelijker te maken en de administratieve rompslomp te beperken, volgt er in de tweede helft van 2022 één vereenvoudigde verbouwpremie die de huidige renovatiepremie en energiepremies bundelt en vervangt. Je kan dan voor al je noden terecht op een enkele plaats. De precieze inhoud, voorwaarden en startdatum van die premie is nog niet bekend.

Ook dit nog: Verder ligt er bij de federale regering nog een verlenging van het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw op tafel, en wordt het in te vullen btw-attest om te kunnen renoveren aan 6% vervangen door een eenvoudige vermelding op je facturen.

3. (HERNIEUWBARE) ENERGIE

• Verbod op nieuwe stookolieketels

Ga je bouwen of ingrijpend energetisch renoveren en zoek je een vervanger voor je oude stookolieketel? Dan mag je die niet meer vervangen door een nieuwe, ook als er geen aardgas in je straat aanwezig is. In dat geval zal je dus een alternatief moeten zoeken. Als je niet ingrijpend renoveert, maar alleen je stookolieketel vervangt, mag je wel nog een nieuwe stookolieketel plaatsen als er geen aardgas in je straat ligt. Lees hier hoe je je oude stookolieketel laat weghalen en wat de alternatieven zijn.

• Capaciteitstarief elektriciteit

Het is al een tijdje geweten, maar in de zomer van 2022 is het eindelijk zover: dan doen de nieuwe nettarieven voor elektriciteit – ook bekend als het capaciteitstarief voor piekverbruik – hun intrede. Niet alleen de hoeveelheid elektriciteit die je afneemt, maar ook het moment waarop je dat doet, zal vanaf dan de prijs bepalen. De voornaamste reden daarvoor is om een overbelasting van het net te vermijden. Hoe meer je je verbruik spreidt, hoe minder je dus betaalt. Zo worden ook domotica, zonnepanelen en thuisbatterijen interessanter. Lees hier hoe het nieuwe tarief precies werkt.

• Zonnepanelenpremie

Over zonnepanelen gesproken: ook daar kan je in 2022 nog steeds een premie voor aanvragen. Het oorspronkelijke idee was dat het premiebedrag van 1.500 euro na 2021 stelselmatig zou afnemen. Maar na het wegvallen van de terugdraaiende teller en door de vertraagde plaatsing van digitale elektriciteitsmeters door Fluvius, besliste de Vlaamse regering om ook in 2022 dat volledige premiebedrag van 1.500 euro nog te behouden.

• Thuisbatterij

Vraag je in 2022 een premie aan voor een thuisbatterij? Dan maak je dit jaar nog maar aanspraak op een bedrag van maximaal 1.725 euro en tot 40% van de totale factuur in plaats van maximaal 2.550 euro vorig jaar. Concreet ontvang je 225 euro per kWh voor de eerste 4kWh van je batterij en 150 euro extra per bijkomend kWh van 6 tot 9. Voor bepaalde thuisbatterijen wordt er vanaf 2022 ook een milieubijdrage gevraagd.

• Micro-warmtekrachtkoppeling

Vanaf dit jaar kan je niet langer een premie aanvragen voor een micro-warmtekrachtkoppelingssysteem met een vermogen van minder dan 10 kWh als die gebruikmaakt van fossiele brandstoffen. Lees hier meer info over een micro-wkk.

