Wat moet je doen wanneer een bedrijf niet reageert op je sollicitatie?

Het is soms moeilijk om in te schatten of de rekruteerder naar wie je je cv en motivatiebrief hebt gestuurd jouw kandidatuur al heeft bekeken. Vaak ontvang je een (automatische) ontvangstbevestiging, maar een rechtstreekse mail van de rekruteerder blijft vaak lang (of zelfs helemaal) uit. Zeker bij felbegeerde jobs is het niet onlogisch dat je even op een antwoord moet wachten. Rekruteerders verzamelen graag eerst alle kandidaturen alvorens tot de actie over te gaan. Maar als je écht droomt van een bepaalde job, dan kan dagen wachten als weken aanvoelen en zou je het liefst zo snel mogelijk respons krijgen.

Hoelang wacht je best voordat je een reminder stuurt?

Neem zo’n tien dagen als standaard vooraleer je zelf het heft in handen neemt als je geen antwoord krijgt. Hou wel altijd rekening met een eventuele uiterste sollicitatiedatum. Wacht sowieso zeker tot twee dagen na het verstrijken van die deadline. De tijd tussen je sollicitatie en het hengelen naar feedback kun je trouwens nuttig gebruiken. Doe research naar de organisatie en de job. Of misschien heeft de rekruteerder op LinkedIn, Facebook, Twitter of via een bedrijfsblog wel laten weten dat hij bezig is met de binnengekomen cv’s.

Er is eigenlijk maar één echte voorwaarde om te polsen naar je kandidatuur: doe het op een professionele en vriendelijke manier. Schrik om onbeleefd over te komen is ongegrond. Het toont aan dat je de sollicitatie ernstig neemt en je interesse hebt in het bedrijf. Bovendien etaleer je zo je zin voor initiatief, wat steeds een goeie troef is als sollicitant.

Mail of telefoon?

Naar de stand van zaken polsen doe je in eerste instantie via een herinneringsmail: vraag of je kandidatuur wel goed is toegekomen. Krijg je na enkele dagen nog geen reactie, dan kun je naar de telefoon grijpen. Laat je ongenoegen niet blijken, maar vraag opnieuw in eerste instantie of je sollicitatie wel goed is aangekomen. Ga ervan uit dat er een goede reden is dat je nog antwoord hebt gekregen.

Heeft de rekruteerder je kandidatuur goed ontvangen? Dan kun je nog eens polsen naar de verdere stappen in de procedure. Eventueel kun je ook al eens voorzichtig vragen hoeveel sollicitaties er zijn ontvangen, om zicht te krijgen op de concurrentie. Krijg je tijdens het telefoontje te horen dat je sollicitatie werd bekeken maar het bedrijf er niet verder op zal ingaan, blijf ook dan steeds beleefd en vraag nog even na naar de reden. Natrappen – “Ik heb hier nu twee weken voor niets gewacht!” – is sowieso geen goed idee. Je weet nooit wat de toekomst nog brengt en welk pad je carrière later nog zal kennen.

