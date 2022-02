Wat moet je doen als je toilet verstopt is? En wat kost het? Experten geven advies: “Vochtige doekjes horen niet in je toilet”

Elk jaar belandt er een reusachtige hoeveelheid vochtige doekjes in de toiletten bij de mensen thuis. Die aangekoekte ophopingen zorgen voor opstoppingen in de buizen. En dat maakt het ruimen extra zwaar, bevestigen de Gentse ontstoppers Tom en Matthias uit het VTM 2-programma ‘De Vuilste Jobs van Vlaanderen’. “Fabrikanten verkopen die vochtige doekjes als ‘biologisch afbreekbaar’ – maar niets is minder waar.” Het duo legt ook uit hoe je een ontstopping best aanpakt en wat het kost om experten in te schakelen.