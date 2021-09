Wat leg je best niet in je winkelkar om winderigheid en boeren te vermijden? Professor maag- en darmziekten geeft advies

We doen het met zijn allen, jong en oud, man of vrouw of X: lichaamsgassen lossen. Wat onze achterdeur betreft, laten we gemiddeld zelfs zo’n 12 tot 25 winden per dag. Professor maag- en darmziekten Dr. Danny De Looze (UZ Gent) legt uit waar die gassen vandaan komen, of dat nu eigenlijk erg is en wat we ertegen kunnen doen (voor het geval dat nodig is).