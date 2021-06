Wat kost een opblaasbare jacuzzi of plunge pool? Dit zijn acht alternatieven voor een zwembad in je tuin

Je huis renoveren of een zwembad aanleggen met je aanvullend pensioen? Onze geldexpert legt uit hoe het werkt

2 april Je bent 50 jaar en je wilt een huis kopen, voor jezelf of om te verhuren. Of je wil misschien renoveren of een vakantieverblijf in het buitenland kopen. Wist je dat je dan jouw extralegaal pensioen kan gebruiken om dat te financieren? Onze geldexperte Véronique Goossens legt uit hoe je het aanpakt. “Een vastgoedinvestering doen via je pensioenreserve is niet alleen een manier om het je financieel wat makkelijker te maken, je doet er zelfs fiscale voordelen mee.”