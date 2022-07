WAT KOST DAT? Zanger Filip D’haeze onderging haartransplantatie in Turkije: “Veel goedkoper dan in België en tevreden met het resultaat”

Marjo schreef per ongeluk al haar spaargeld verkeerd over: "van de 17.000 euro zag ik na 7 jaar slechts 300 euro terug”

Ergens in 2015 maakte de Nederlandse Marjo Ladage haar spaargeld van 17.000 euro per ongeluk over naar de rekening van iemand anders. Dat bedrag moet haast wel vervloekt zijn, want zeven jaar en een veroordeling van een Bulgaar later, heeft ze haar spaargeld nóg niet terug. Hoe kán dat?

14 juli