Wat kies je best: een spaarrekening, een termijnrekening of een kasbon?

SparenWat doe je met geld dat je niet meteen nodig heeft? Plaatst je dat op een spaarrekening, op een termijnrekening of in een kasbon? Waar zitten de verschillen? En wat levert het meeste geld op? Spaargids.be legt het uit.

Hoe werkt een spaarrekening?

De spaarrekening is de meest gekende spaarformule. Je plaatst er geld op dat je niet meteen nodig hebt en je haalt het er weer af op het moment dat je dat wil. Je hoeft op voorhand geen duurtijd af te spreken met je bankier.

Een spaarrekening is erg geschikt om een reserve aan te leggen om onverwachte uitgavenop te vangen. Denk maar aan een wasmachine die plots uitvalt of voor kosten die je aan de auto hebt.

Er zijn twee soorten spaarrekeningen: een gereglementeerde en een niet-gereglementeerde.

Een gereglementeerde spaarrekening houdt in dat je op de eerste schijf van 980 euro aan intresten geen belastingen moet betalen. Daartoe moet de opbrengst van de rekening bestaan uit een basisrente van minstens 0,01% en een getrouwheidspremie van minstens 0,10%. De basisrente krijg je voor geld dat elke dag op de rekening staat. Een getrouwheidspremie krijg je wanneer je geld één jaar lang onaangeroerd op je spaarrekening staat. Op de intresten boven 980 euro, betaal je wel15% roerende voorheffing.

Een niet-gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening die niet voldoet aan de voorwaarden voor een (gedeeltelijke) vrijstelling van roerende voorheffing. Dat is bijvoorbeeld het geval indien ze alleen een basisrente heeft, of niet aan de beoogde totale 0,11% komt. In dat geval betaal je op de hele intrest 30% roerende voorheffing. In beide gevallen kan de rentevoet worden aangepast door de bank, maar dan wel alleen voor de toekomst.

Veel opbrengst moet je niet meteen verwachten voor de spaarrekening. De meeste gereglementeerde spaarrekeningen houden het bij het wettelijke minimumrente van 0,11%. Als je dus 10.000 euro voor één jaar opzij zet, verdien je 11 euro aan interest. Toch zijn er ook rekeningen die meer opbrengen. Zo levert de Extended-spaarrekening van Aion na een jaar 1% op indien de rente niet tussentijds wordt aangepast, bijna tien keer meer dus. Je moet daarvoor wel lid zijn, wat je 3,90 euro per maand kost. De hoogst renderende spaarrekening zonder voorwaarden is de Vision +-spaarrekening van Santander Consumer Bank. Die levert je 0,60% rente op jaarbasis op. Voor 10.000 euro inleg is dat dus 60 euro.

Hoe werkt een termijnrekening?

Bij een termijnrekening en kasbon plaatst je het geld dat je niet meteen nodig hebt voor een vooraf afgesproken termijn bij je bank tegen de rente die je hebt afgesproken. Je weet direct hoeveel rente je voor x aantal maanden of x aantal jaren krijgt. Dat kan tussentijds niet meer worden aangepast.Zo’n termijnrekening is vooral handig mocht in een periode met dalende rentes. In dat geval blijf je langer van de oude en hogere rente genieten. In een periode met stijgende intrestvoeten is het omgekeerde het geval. Dan blijf je langer belegd tegen een lagere intrestvoet.

Sparen via een termijnrekening of kasbon is dus alleen goed voor bedragen die je minstens voor de looptijd ervan kunt missen. Een termijnrekening is ideaal wanneer je bijvoorbeeld spaart voor een grote reis die je over drie jaar wil maken, of wanneer je je kleinkind op z’n achttiende verjaardag een duwtje in de rug wil geven.

Op de intresten van termijnrekeningen en kasbons moet je 30% roerende voorheffing betalen. Krijg je bijvoorbeeld een rente van 0,30% voor een termijnrekening op drie jaar, dan schiet daar netto nog 0,21% van over.

Normaal brengen termijnrekeningen en kasbons meer op dan spaarrekeningen, maar door de algemene lage stand van de rente moet je ook hier niet veel verwachten. Een rekening op zes maanden levert bij NIBC Direct 0,10% bruto op. Na afhouding van roerende voorheffing blijft daar nog 0,07% netto van over. Voor een rekening op 1 jaar krijg je bij Aion 0,70% bruto of 0,49% netto. Voor een rekening op 3 jaar biedt Izola 0,595% netto. En voor een rekening op 10 jaar vang je bij Izola 2% bruto of 1,40% netto.

Door de lage rente en de afhouding van de roerende voorheffing hebben termijnrekeningen veel van hun aantrekkingskracht verloren. Vaak bieden ze niet of nauwelijks meer dan een spaarrekening, die veel meer flexibiliteit qua opvragingen toelaat.

Wat is het verschil tussen een kasbon en een termijnrekening?

Termijnrekeningen en kasbons worden vaak over dezelfde kam geschoren. Dat komt omdat ze qua rendement gelijkaardig zijn.

Toch zijn er verschillen. Zo is een termijnrekening een rekening op je naam bij een bank. Een kasbon is dan weer een effect, dat je in een effectenrekening moet plaatsen. Dat laat je ook toe om de kasbon indien gewenst naar een andere financiële instelling te laten overschrijven. Met een termijnrekening kan dat niet. Ook kan je de kasbon in tussentijd verkopen, wat bij een termijnrekening evenmin kan. Je kan wel proberen die voortijdig te laten vereffenen, maar daarvoor moet je wel hopen op een medewerking van je bank, want die is daartoe niet verplicht.

Een nadeel van een kasbon op een effectenrekening is dan weer dat de bank je voor het beheer van de effectenrekening kosten kan aanrekenen, al gebeurt het beheer voor de effecten die door de eigen instelling worden uitgegeven doorgaans gratis.

Staatsgarantie

Zowel spaarrekening, termijnrekeningen als kasbons vallen onder de staatsgarantie. Mocht je bank over de kop gaan, dan garandeert de overheid dat je je spaargeld tot minstens 100.000 euro kan recupereren. Het maakt daarbij niet uit of uw tegoeden op een zichtrekening, een spaarrekening, een termijnrekeningen of een kasbon staan.

