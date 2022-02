Wat is snus en waarom is het zo populair? “Sommige mensen gebruiken het zelfs stiekem in het vliegtuig”

Steeds minder tieners roken maar wel vier keer zoveel leerlingen in BSO dan in ASO, hoe komt dat?

Roken is in het middelbaar helemaal op zijn retour. Twintig jaar geleden stak nog 23% van de 12- tot 18-jarigen minstens één keer per week een sigaret op, in het schooljaar 2018-2019 was dat nog maar 6%. Opvallend: vier keer zoveel leerlingen uit het beroepsonderwijs roken, in vergelijking met de jongens en meisjes uit het ASO. Hoe dat komt en wat je daaraan kan doen, legt Stefaan Hendrickx van het Vlaams Instituut Gezond Leven uit.

