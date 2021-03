Wat is outplacement en wie heeft er recht op?

Als je je werk verliest kan je overvallen worden door onzekerheid. Want hoe schrijf je alweer een goed cv? Waar moet je beginnen te solliciteren? Wil je eigenlijk weer een soortgelijke functie? Om je een antwoord te bieden op deze en andere vragen, is outplacement in het leven geroepen. Jobat.be legt uit of jij daar recht op hebt.

Wat is het?

Outplacement is niets meer of minder dan begeleiding in je zoektocht naar een nieuwe job door een gespecialiseerd kantoor. Indien nodig biedt je begeleider je psychologische steun, door je tijdens jullie gesprekken te helpen negatieve gevoelens als boosheid of twijfel veroorzaakt door het ontslag te verwerken. Daarnaast brengen jullie samen je interesses, je sterktes en zwaktes in kaart, om een beeld te krijgen van het soort job dat je het beste ligt. Ook kan je rekenen op administratieve ondersteuning en een hele hoop tips om een goed cv met passende motivatiebrief te schrijven en een uitstekende indruk te maken tijdens sollicitatiegesprekken.

Voor wie?

Bij een individueel ontslag is je werkgever verplicht om je 60 uur outplacement aan te bieden als je opzegtermijn 30 weken is of langer. Ook als je geen opzeg moet presteren maar een opzegvergoeding ontvangt die overeenkomt met die termijn, heb je hier recht op. Een voorwaarde is wel dat je niet ontslagen wordt omwille van dringende redenen.

Is je opzeg korter dan 30 weken, maar ben je 45 jaar of ouder en minstens één jaar of langer minstens halftijds in dienst in de privésector? Ook dan heb je recht op outplacement. Als je contract wordt beëindigd omdat je blijvend arbeidsongeschikt bent, heb je eveneens recht op outplacement ongeacht de duur van je opzegtermijn.

Bij een collectief ontslag moet een bedrijf alle werknemers outplacement aanbieden via een tewerkstellingscel. Wie jonger is dan 45 jaar krijgt 30 uur begeleiding gedurende 3 maanden, 45+’ers hebben recht op 60 uur gespreid over 6 maanden.

Wat als je niet wil?

Ben je op de datum van je ontslag 45 jaar of ouder, dan ben je verplicht om outplacement te volgen. Doe je dat niet, kan dat gevolgen hebben op je werkloosheidsuitkering.

Ook als je je na een herstructurering niet inschrijft in de tewerkstellingscel die wordt ingericht door je bedrijf, of als je niet deelneemt aan de outplacementbegeleiding die door de tewerkstellingscel wordt aangeboden, kan dat je uitkering beïnvloeden.

In alle andere gevallen staat het je vrij om niet op het aanbod in te gaan. Weet wel dat begeleiding van een ervaren coach erg waardevolle inzichten met zich mee kan brengen.

