Wat is een loonbonus en hoe krijg je die?

Loonbonus cao 90

De bonus bedraagt maximum 3.447 euro bruto per werknemer per jaar. Voor je werkgever is de premie volledig fiscaal aftrekbaar, maar er hoort wel een solidariteitsbijdrage van 33% bij. Ook als werknemer betaal je een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Het resterende bedrag (2.998 euro) is vrijgesteld van belastingen.