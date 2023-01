Wat is die grote knobbel aan je teen en hoe krijg je die weg? Dokter legt uit: “In het slechtste geval groeit je tweede teen scheef”

Klopt het dat je 's avonds best geen koffie drinkt als je goed wil slapen?

Koffie is een gezellige afsluiter na een eindejaarsetentje, of gewoon zomaar op restaurant samen met het dessert. Toch kent iedereen de wijze raad: drink geen koffie voor het slapengaan. Cafeïne zou je wakkerder houden, waardoor er van een goede nachtrust niet veel sprake meer is. Maar klopt dit? En geldt dat voor iedereen? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit.

28 december