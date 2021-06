Wat is de link tussen je darmen en obesitas? Bioloog beantwoordt de fascinerendste vragen over het menselijk lichaam

Een moordzaak oplossen of bendeoor­log voorkomen? Dit zijn onze favoriete politiese­ries

9 juni Nu het doek is gevallen over het schitterende ‘Mare of Easttown’ bedient Streamz fans van politieseries nu op hun wenken met deel twee van het derde seizoen van ‘The Rookie’ (9/6), en ‘Law & Order: Organized Crime’ (24/6) later deze maand. Reden genoeg om onze kijkgids aan te vullen met enkele kleppers uit het genre. Denk maar aan de duikbootmoord van ‘The Investigation’ (VRT NU), corruptie in ‘Line of Duty’ (Prime Video/Hulu) en de onderwereld van ‘Giri/Haji’ (Netflix).