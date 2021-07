Wat helpt nu écht om littekens te verminderen? Plastisch chirurg en dermatoloog geven advies: “Beschermen tegen de zon is essentieel”

"Hoe langer je met een eksteroog rondloopt, hoe dieper het ingroeit": podoloog legt uit wat je eraan kan doen

1 juli Heb jij soms last van een stekende pijn in je voet, alsof je continu op een punaise stapt? Waarschijnlijk heb je een eksteroog. Het veelvoorkomende maar - laat ons eerlijk zijn - weinig sexy kwaaltje treft vooral oudere dames, maar ook stiletto-liefhebsters, zakenmannen en kinderen kunnen eraan ten prooi vallen. “Probeer het eeltpuntje vooral niet zelf uit te knippen”, waarschuwt podologe Charity Audenaert. Ze legt uit wat een eksteroog precies is, hoe je ervan verlost raakt en hoe je het kan voorkomen.