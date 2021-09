Wat doe je tegen klaver en mierennesten in je gras? Tuinexperte beantwoordt de 10 meest gestelde gazonvragen

Wil je een robotmaai­er kopen? Tuinexper­te vertelt waarop je moet letten en zet haar favoriete modellen op een rij: “Sommige toestellen produceren 60 dB, wat storend wordt door het hoge aantal maaiuren”

28 augustus De verkoop van robotmaaiers blijft maar stijgen, al minstens 1 op de 10 Belgen heeft er één. Niet verwonderlijk, want een robotmaaier is erg tijdbesparend, zorgt voor een altijd net gazon, maakt nauwelijks lawaai en spaart je een pak grasafval uit. Maar welke schaf je je best aan? Dit is de keuze van onze tuinexperte Laurence Machiels.