Wat doe je als je vriend of partner voortdurend klaagt? “Het helpt niet om te zeggen: ‘klaag niet zo!’, want klagers hebben van zichzelf niet door dat ze het doen”

Spaargids.be Trap niet in deze vallen bij het aangaan van een woonlening

Eindelijk je droomwoning gevonden? Snel naar de bank dan maar, een lening afsluiten, de verkoper betalen en in je nieuwe huis of appartement intrekken... Of ga je toch maar beter wat behoedzamer te werk, om te vermijden dat je droom uiteenspat? Spaargids.be zet de zes grootste blunders bij de aankoop van een woning op een rij, en geeft evenveel tips om te voorkomen dat jij in de val trapt.

19 augustus