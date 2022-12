Wat brengt Sinterklaas jouw kind dit jaar? 15 populaire cadeaus voor alle leeftijden in speelgoedland

HLN ShopHebben je kids zich gedragen het voorbije jaar? Dan verwachten ze wellicht een leuke verrassing wanneer ze straks hun schoen zetten. Om het werk van het sinterklaasteam enigszins te verlichten, bundelt HLN Shop per leeftijdsgroep vijf populaire pakjes die vast en zeker in de smaak zullen vallen.

3 tot 5 jaar: kleefzand en regenboogkrijt

Een kleuterhand is snel gevuld. Met een stel kleurrijke wasco’s bijvoorbeeld, waar ze naar hartenlust mee kunnen kliederen. Heb je een fan van de animatiereeks 'Bing’ in huis, dan is een set poppetjes van het guitige konijn en zijn vriendjes dan weer een schot in de roos.

Maar ook bouwen en stapelen vind je kleintje ongetwijfeld de max, wat van Lego Duplo of een doos houten Kapla blokken eveneens een ideaal sinterklaasgeschenk maakt.

Wil je wat origineler uit de hoek komen? Ga dan voor Magna-Tiles: platte vierkanten en driehoeken uit kunststof met magnetische randen die het mogelijk maken om verbluffende bouwwerken op te trekken.

En wie zei dat de kindjes moesten wachten tot het voorjaar vooraleer ze zich weer aan een zandkasteel kunnen wagen? Moderne kleuters spelen het jaar rond met kneedbaar kinetisch zand zónder je huis in een zandbak te veranderen. Dankzij zijn unieke eigenschappen kleeft het immers stevig aan elkaar en droogt het bovendien niet uit.

Ook kamperen doet je avonturier in wording trouwens gewoon binnen. Meer bepaald in een fabuleuze tipitent die dé eyecatcher van zijn speeldomein zal zijn.

5 tot 7 jaar: van voetballen tot toveren

Ook om bengels tussen 5 en 7 jaar te verblijden kan je heel wat kanten uit. In het licht van het WK, loopt je kind misschien wel (extra) warm voor een voetbalgoal en legt het de gameconsole neer om in de tuin te gaan sjotten, in navolging van de sterren in Qatar.

Vind je het daarvoor nog iets te guur, vormt een dvd van ‘De Buurtpolitie’ een fijn alternatief om gezellig te cocoonen en nagelbijten terwijl hun geüniformeerde helden een plofkraak en mysterieus circus onder de loep nemen.

Eigentijds puzzelen doet je bolleboos dan weer met een ‘glow in the dark’-puzzel. Heeft je zoon of dochter het niet erg op insecten, zal hij/zij met een exemplaar van 100 stukjes vol schitterende kriebeldiertjes die mening snel herzien.

Nog meer glitter belooft een pakket ‘Diamond Paintings’. Kids vanaf zes jaar zullen uren zoet zijn met deze nieuwste hobbytrend die een verslavend compromis sluit tussen schilderen op nummer, mozaïeken en borduren.

Mag er nog een schepje bovenop? Magic Mixies Magische Ketel veroverde de titel ‘Speelgoed van het jaar 2022’. Met behulp van een toverstaf en ketel met echte mist mixt je kleine toverkolder een magisch drankje waaruit een aaibaar fantasiewezen zal verrijzen.

7+: al lerend spelen

Wat oudere kids geeft de Sint een educatief cadeau met de TipToi Globe. Jawel, de nieuwste generatie wereldbollen is interactief en beantwoordt vragen als ‘Wat is de hoofdstad van Kazachstan’. De intelligente globe verschaft info over de landen die je aantikt en krikt aan de hand van vier leuke spellen de aardrijkskundige kennis van je oogappel op.

Spelen met cijfers kan dan weer met de Code van Coppens, een uitdagend escape game naar analogie met het tv-programma om samen thuis, met behulp van de app, je hoofd over te breken. Heb je een literatuurfreak rondlopen, stil je diens letterhonger op lange termijn met een boekenpakket van de gevierde jeugdauteur Dirk Bracke.

En wil je bengel zelf zijn ei kwijt? In het Succesjesboek tekent hij/zij gedachten en gevoelens op en krijgt tools aangereikt om emoties en successen te benoemen en het zelfvertrouwen te verstevigen.

Maar ook de zalvende werking van muziek mogen we niet vergeten. Of er nu K3, Camille of David Guetta uit de boxen schalt, een degelijk stel speakers is onmisbaar in elke kinderkamer.

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.