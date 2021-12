Wat betaal je voor een hangtoilet? Verschil schuilt niet in de kwaliteit!

Basismodel

Volgens Steve Souverijns van fabrikant Duravit kost een wandtoilet minstens 210 euro exclusief btw. “Daarvoor heb je een basismodel met een toiletpot van 140 euro en de goedkoopste zitting van 70 euro. Voor ons duurste model betaal je 1.348 euro.” Dat is een kloof van meer dan 1.000 euro. Vanwaar dat grote prijsverschil?

Verschil in kwaliteit? Fout!

Dat verschil zit in tegenstelling tot wat velen denken niet in de kwaliteit. “Een standaardmodel voldoet evengoed aan alle normeringen en eisen en er is geen verschil qua materiaal”, vertelt Souverijns. “Het mechanisme bij een goedkoop model is wel niet hetzelfde. Prijs-technisch kan dat ook niet anders. Het doet precies hetzelfde, maar er zijn bijvoorbeeld wat minder inregelmogelijkheden.”

Welk model is het meest geschikt voor jou? Met dit plan vind je jouw ideaal troon.

Volledig scherm Voor een basismodel betaal je 140 euro voor een toiletpot en 70 euro voor de goedkoopste zitting. © Duravit

Design is duurder

Wat zijn dan wél de prijsbepalers van een hangtoilet? Met voorsprong op nummer één: het design. Soms is een bepaald ontwerp complex om te realiseren. Keramiek als materiaal heeft zijn beperkingen. Daardoor kost het in sommige gevallen veel research om tot het beoogde eindresultaat te komen. Of komt er meer handwerk bij kijken. Dat speelt allemaal mee in de eindprijs.

De extra’s

De extra’s hebben ook invloed op de prijs. Zittingen met een soft close bijvoorbeeld, zijn iets duurder dan die zonder. “Een echte trend zijn de rimless hangtoiletten, modellen zonder spoelrand. Maar die zijn dus wel duurder”, weet Stouverijns. “Kies je voor een afwerking met een antibacterieel glazuur of voor een coating die het oppervlak nog gladder maakt waardoor je het makkelijker kan schoonmaken, dan betaal je ongeveer 20% meer voor je toilet.” Nog zo’n extraatje: onzichtbare bevestigingen. In tegenstelling tot een standaardmodel zie je dan geen moeren en bouten zitten. “Voor een van onze modellen betekent dat bijvoorbeeld een verschil tussen 316 en 230 euro.”

Volledig scherm "“Een echte trend zijn de rimless hangtoiletten, modellen zonder spoelrand." © Duravit

Vaak vergeten: het frame en de bedieningsplaat

Hebben we dan alles om over te gaan tot de eindafrekening? Toch niet. Want je hebt ook een ophangsysteem nodig om je wand-wc op te hangen. “En dat zien heel wat van onze klanten over het hoofd als ze hun budget bepalen.” Ook hier bestaan verschillende maten, uitvoeringen... en dus ook prijskaartjes. Maar laten we uitgaan van zo’n 182 euro. Voor de volledigheid: vergeet de bedieningsplaat niet in te calculeren. Naargelang de afwerking vind je ook hier serieuze prijsverschillen.

Tip: Spoelt jouw toilet niet goed door? Met deze tips ontstop je het zelf.

De eindafrekening

Volstaat de absolute basis? Reken dan op zo’n 397 euro exclusief btw. Daarvoor heb je een basic toilet, ophangsysteem en het goedkoopste bedieningspaneel. “Groothandels geven vaak nog kortingen en ook op internet betaal je al snel 40% minder”, tipt Souverijns. Is alleen het mooiste goed genoeg? Dan kom je voor het toilet alleen al makkelijk boven de 1.000 euro uit. Wist je trouwens dat er bedieningspanelen van 500 euro op de markt zijn? Dat is evenveel als de hele basic set bij elkaar.

Handige Harry of Henriette? Bekijk hier stap voor stap hoe je een hangtoilet zélf installeert.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.