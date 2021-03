Wat bepaalt het bedrag van je waterfactuur? "Regels voor basistarief en comforttarief zijn voor iedereen gelijk, maar de prijs niet"

“Pieker niet over obstakels, richt je op wat je wil”: psychothe­ra­peut geeft advies om je geluksge­voel, zelfs in coronatij­den, te vergroten

20 maart Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: coach en psychotherapeut Joost Vanhove (61). Na 25 jaar onderzoek is hij erin geslaagd antwoord te geven op de vraag: hoe doe je dat precies, gelukkig zijn? En als je het niet bent, hoe kan je het dan worden? Maak vandaag, op de Internationale Dag van het Geluk, kennis met de Geluksmeter. “Geluk moet je niet te nadrukkelijk najagen. Het kan vluchtig zijn en momentaan.”