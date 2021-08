Wat als je reisbestemming een rode zone wordt? "Wie boekt via een touroperator kan zijn vakantie vaak kosteloos wijzigen”

“Maak van klimaat een economisch succesver­haal”: econoom legt uit hoe België kan ingrijpen

13 augustus Het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel IPCC is zeer duidelijk: klimaatopwarming gebeurde nog nooit zo snel, de mens is de oorzaak en drastische maatregelen dringen zich vandaag op als we de schadelijke effecten willen beperken op de lange termijn. De vraag die zich echter stelt: wat kan Vlaanderen doen om dit probleem op te lossen? Econoom Geert Noels geeft zijn advies.