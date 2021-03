Wat als je kind niet naar school mag? Deze praktische én financiële opties heb je als werkende ouder

LEZERS­BRIEF. “Onze kleuters thuishou­den? Na meer dan een jaar thuiswerk zitten wij jonge ouders op ons tandvlees. We zijn op en leeg”

15:28 Lezeres Régis D’haenens reageert op de oproep van de Christelijke Onderwijsvakbond COV om kleuters zoveel mogelijk thuis te houden. “Bent u wel op de hoogte van de precaire situatie waarin ouders van jonge kinderen zich bevinden? Wij kunnen niet meer”, schrijft ze in een open brief aan algemeen secretaris Marianne Coopman. Lees hier haar integrale brief.