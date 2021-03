Wat als je er als ouder plots alleen voor staat? Experts leggen uit hoe je het aanpakt en wat de financiële en fiscale gevolgen zijn

“Scheiden met onderlinge toestem­ming kost zo'n 1.000 euro, voor de rechtbank ben je een veelvoud kwijt”: hoe voorkom je een vechtschei­ding?

22 januari Net als in juni en juli 2020 schoten de Belgische echtscheidingscijfers in december flink de hoogte in. Opmerkelijk: de meesten deden dat met onderlinge toestemming, waar geen gerechtelijke procedure bij komt kijken. Hoe slaag ook jij erin om als vrienden uit elkaar te gaan? Hoe zorg je voor de beste regeling voor je kinderen? En hoe vermijd je een financiële vechtscheiding? Twee experts helpen je op weg.