Wassen op 30 graden of je koffiezet uitschakelen: zo bespaar jij op je energiefactuur

EnergieVele kleintjes maken één groot. En dat geldt zeker voor je energiefactuur. Een doorsnee Vlaams gezin (van 2,2 personen) betaalt jaarlijks zo’n 2000 euro aan energie. Die prijs kan je niet alleen onderdrukken met grote investeringen, zoals zonnepanelen of dakisolatie, maar ook met kleine gewoontes zoals wassen op lagere temperatuur of het stopcontact van je computer uittrekken. Wat is daar nu het precieze effect van? Mijnenergie.be zocht het uit.

Besparen hoeft niet altijd eerst veel geld te kosten. Je moet vaak niet ver zoeken om de eerste (bescheiden) stappen richting een lagere energiefactuur te zetten. Mogelijke besparingen bevinden zich in nagenoeg elke ruimte van het huis. Onderstaand overzicht toont waar bezuiniging voor het grijpen ligt.

- Ontdooi de diepvriezer regelmatig. Een ijslaag van 2 millimeter verhoogt je verbruik met 10% en kost je 5 euro extra per jaar.

- Voor veel kledingstukken is een strijkbeurt niet altijd vereist. Elk uur strijk verbruikt al gauw 1,5 tot 2 kWh of 30 tot 40 eurocent per strijksessie.

- Een tv-decoder vertegenwoordigt een sluipverbruik van ongeveer 19 euro per jaar. Beschik je over een decoder met slaapstand, dan verminder je het kostenplaatje met 17 euro per jaar.

- Van de televisie, over de laptop, tot de gsm-lader … Veel toestellen blijven nodeloos in het stopcontact. Kies voor een stekkerdoos met aan/uitknop of sluit je apparaten manueel af en je bespaart al snel enkele tientallen euro’s. Sibelga, de distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, becijferde dat een computer met randapparatuur 33 euro per jaar aan sluipverbruik opsoupeert. In de keuken zorgen het koffiezetapparaat en de oven met digitale klok samen voor 10 euro extra kosten.

- Wie in de wasmachine op een temperatuur van dertig in plaats van zestig graden wast, bespaart volgens energieleverancier Luminus jaarlijks tot 11% op zijn energierekening.

- Ledverlichting verbruikt tot tachtig procent minder dan een klassieke lamp en gaat bovendien veel langer mee. Wie zijn traditionele gloeilamp vervangt door ledlampen, bespaart volgens Sibelga per lamp jaarlijks 12 euro op de energiefactuur.

- Is een huishoudtoestel aan vervanging toe? Hou dan rekening met de nieuwe energielabels. Een koelkast met een inhoud van 150 liter uit energieklasse A verbruikt 62 kWh per jaar, waar een gelijkaardig toestel uit energieklasse F 110 kWh verbruikt. Het verschil op je energiefactuur: 18 euro per jaar. Voor de energie-intensievere droogkast loopt het potentiële voordeel nog hoger op.

Maximaal besparen? Vergelijk je energiecontract

Verder zorgen in elk gezin nog tal van andere kleine veranderingen voor een mooie besparing. Het grootste voordeel zonder investeringskosten bereik je door de energiemarkt actief te benaderen. Wie gebruik maakt van een vergelijkingssite doet jaarlijks al snel tot meer dan honderd euro voordeel!

Bron: Mijnenergie.be, Vlaamse overheid