Was de lente nu echt zoveel warmer en droger?

Laat de zomer maar beginnen. De start van de maand juni betekent ook het einde van de meteorologische lente. In de afgelopen drie maanden liet de zon zich vaak van haar beste kant zien terwijl er van de regen geen spoor te bekennen was. Maar was de lente van 2022 echt zo zonnig, warm en droog? Of leek dat alleen maar zo?

Met een gemiddelde temperatuur van 11,3 °C in Ukkel was de meteorologische lente dit jaar iets warmer dan normaal. Dat we net boven het gemiddelde van 10,5 °C uitkwamen hebben we vooral te danken aan de maanden maart en mei. April viel dan net weer wat kouder uit.

Veel warmer dan een gemiddelde lente was het dus niet, maar zonniger wel. In alle drie de maanden scheen de zon meer dan gemiddeld. Goed voor een totaal van 674 uur en 27 minuten. Dat is maar liefst 179 uur en 8 minuten meer dan in een normale lente. Daarmee was dit de derde zonnigste lente voor de huidige referentieperiode. Al kwam het niet echt in de buurt van de 740 uur en 48 minuten zonneschijn van 2020.

Quote Sinds het begin van de metingen was er nog nooit zoveel zonne­schijn in maart. De zon scheen meer dan 227 uren en verpulver­de zo het vorige absolute record van 213 uren uit 1931.

Vooral maart was uitzonderlijk zonnig. Meer nog, sinds het begin van de metingen was er nog nooit zoveel zonneschijn in maart. Niet verbazingwekkend aangezien er geen enkele volledig betrokken dag was in maart, de helft minder zwaar bewolkte dagen en drie keer zoveel dagen met een licht bewolkte of heldere hemel. Hierdoor scheen de zon meer dan 227 uren en verpulverde maart 2022 het vorige absolute record van 213 uren uit 1931. Bijzonder, want dat is zelfs een stuk zonniger dan de gemiddelde zomermaand (192 - 204 uur) waarin de dagen langer zijn. Ook de maand mei moest niet onderdoen, het was de derde zonnigste.

Maar betekent veel zon ook weinig neerslag? Even leek het erop dat de lente van 2022 uitzonderlijk droog zou worden. In maart viel er amper 2,2 mm regen in plaats van 59,3 mm. Naast zonneschijn dus ook voor de hoeveelheid neerslag een nieuw absoluut record. Ook in april viel er maar weinig regen uit de lucht, zo’n 37,4 mm. Maar het natte einde van mei (69,2 mm) zorgde er echter voor dat 2022 zelfs niet in de top 5 eindigde van droogste lentes. De 108,8 mm neerslag die in totaal in Ukkel viel was goed voor een zevende plaats. Droger dan een gemiddelde lente waarin er 165,6 mm valt, maar zeker niet zo droog als de 70,7 mm uit 2011. Positief voor het grondwater, dat hierdoor een beetje werd aangevuld. Al staan de grondwaterstanden nog steeds op 64 procent van de locaties uiterst laag tot laag voor de tijd van het jaar. Code geel blijft dus van kracht.

